Чому немає світла у Хмельницькій та Кіровоградській областях — відповідь енергетиків

Фахівець ремонує електромережі. Ілюстративне фото: ua-energy.org

Внаслідок поганих погодних умов в Україні понад дві тисячі споживачів залишилися без електроенергії. Йдеться про жителів Хмельницької та Кіровоградської областей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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Роботи з відновлення електропостачання

Зазначається, що сталося це сьогодні, 4 листопада.

"Через несприятливі погодні умови відключено понад 2 тисячі споживачів у Хмельницькій та Кіровоградській областях. Тривають роботи з відновлення електропостачання", — зазначили у повідомленні.

Яка ситуація зі світлом в інших регіонах країни

Також у відомстві додали, що у Донецькій області протягом минулої доби електропостачання вдалося повернути майже 1200 споживачам.

Крім того, у Харківській області фахівці підключили декілька ліній електропередач, які було знеструмлено через бойові дії. Завдяки таким діям, світло вдалося повернути 57 місцевим жителям.

"Залишаються без електропостачання частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою у Київській області через технологічні порушення 1245 споживачів залишилися без світла. Наразі спеціалісти працюють над тим, аби відновити їм електроенергію.

Скриншот допису з фейсбук-сторінки Міненерго

Нагадаємо, в Україні 1 листопада зросло споживання електроенергії. При цьому виробленої енергії достатньо для того, щоб не відключати світло в будинках.