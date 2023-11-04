Чому немає світла у Хмельницькій та Кіровоградській областях — відповідь енергетиків

В Україні жителі двох областей залишилися без світла — в чому причина
Внаслідок поганих погодних умов в Україні понад дві тисячі споживачів залишилися без електроенергії. Йдеться про жителів Хмельницької та Кіровоградської областей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Роботи з відновлення електропостачання
Зазначається, що сталося це сьогодні, 4 листопада.
"Через несприятливі погодні умови відключено понад 2 тисячі споживачів у Хмельницькій та Кіровоградській областях. Тривають роботи з відновлення електропостачання", — зазначили у повідомленні.
Яка ситуація зі світлом в інших регіонах країни
Також у відомстві додали, що у Донецькій області протягом минулої доби електропостачання вдалося повернути майже 1200 споживачам.
Крім того, у Харківській області фахівці підключили декілька ліній електропередач, які було знеструмлено через бойові дії. Завдяки таким діям, світло вдалося повернути 57 місцевим жителям.
"Залишаються без електропостачання частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях", — йдеться у повідомленні.
Своєю чергою у Київській області через технологічні порушення 1245 споживачів залишилися без світла. Наразі спеціалісти працюють над тим, аби відновити їм електроенергію.
Нагадаємо, в Україні 1 листопада зросло споживання електроенергії. При цьому виробленої енергії достатньо для того, щоб не відключати світло в будинках.
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