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В Україні жителі двох областей залишилися без світла — в чому причина

4 листопада 2023 17:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Чому немає світла у Хмельницькій та Кіровоградській областях — відповідь енергетиків
Фахівець ремонує електромережі. Ілюстративне фото: ua-energy.org
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Внаслідок поганих погодних умов в Україні понад дві тисячі споживачів залишилися без електроенергії. Йдеться про жителів Хмельницької та Кіровоградської областей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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Роботи з відновлення електропостачання

Зазначається, що сталося це сьогодні, 4 листопада. 

"Через несприятливі погодні умови відключено понад 2 тисячі споживачів у Хмельницькій та Кіровоградській областях. Тривають роботи з відновлення електропостачання", — зазначили у повідомленні.

Яка ситуація зі світлом в інших регіонах країни 

Також у відомстві додали, що у Донецькій області протягом минулої доби електропостачання вдалося повернути майже 1200 споживачам.

Крім того, у Харківській області фахівці підключили декілька ліній електропередач, які було знеструмлено через бойові дії. Завдяки таким діям, світло вдалося повернути 57 місцевим жителям.

"Залишаються без електропостачання частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській, Харківській, Херсонській областях", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою у Київській області через технологічні порушення 1245 споживачів залишилися без світла. Наразі спеціалісти працюють над тим, аби відновити їм електроенергію.

чому немає світла у Хмельницькій та Кіровоградській областях
Скриншот допису з фейсбук-сторінки Міненерго 

Нагадаємо, в Україні 1 листопада зросло споживання електроенергії. При цьому виробленої енергії достатньо для того, щоб не відключати світло в будинках.

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