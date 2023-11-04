Почему нет света в Хмельницкой и Кировоградской областях — ответ энергетиков

Специалист ремонтирует электросети. Иллюстративное фото: ua-energy.org

В результате плохих погодных условий в Украине более двух тысяч потребителей остались без электроэнергии. Речь идет о жителях Хмельницкой и Кировоградской областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

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Работы по восстановлению электроснабжения

Отмечается, что произошло это сегодня, 4 ноября.

"Из-за неблагоприятных погодных условий отключено более 2 тысяч потребителей в Хмельницкой и Кировоградской областях. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения", — отметили в сообщении.

Какая ситуация со светом в других регионах страны

Также в ведомстве добавили, что в Донецкой области за прошедшие сутки электроснабжение удалось вернуть почти 1200 потребителям.

Кроме того, в Харьковской области специалисты подключили несколько линий электропередач, которые были обесточены из-за боевых действий. Благодаря таким действиям свет удалось вернуть 57 местным жителям.

"Остаются без электроснабжения часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях", — говорится в сообщении.

В свою очередь в Киевской области из-за технологических нарушений 1245 потребителей остались без света. Специалисты работают над тем, чтобы восстановить для них электроэнергию.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы Минэнерго

Напомним, в Украине 1 ноября возросло потребление электроэнергии. При этом производимой энергии достаточно для того, чтобы не отключать свет в домах.