В Україні підтвердили вбивство росіянами двох підлітків в окупованому Бердянську

Тигран Оганнісян. Фото: скриншот з відео

У тимчасово окупованому Бердянську росіяни вбили двох підлітків. Так з ними вчинили за їхню проукраїнську позицію.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Вбивство неповнолітніх хлопців у Бердянську

За словами Лубінця, 25 травня Тигран Оганнісян і Микита Ханганов 2006 року народження, вступили в бій з російськими загарбниками. Вони ліквідували російського військового й колаборанта-поліцейського. Після того, як відбулася перестрілка, окупанти повідомили про "ліквідацію" хлопців.

Він додав, що юнаків та їхні сім'ї переслідували. Пізніше Тиграна Оганнісяна викрали з дому. Його допитували з особливою жорстокістю та катували, застосовуючи електричний струм.

Своєю чергою 24 травня 2023 року Слідчий комітет РФ звинуватив підлітків у начебто підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало до 20 років в'язниці.

"Коли ситуація набула розголосу, Європарламент вимагав відпустити хлопців на контрольовану Україною територію — росіяни їх не відпустили. Ми зі своєї сторони намагалися повернути хлопців додому різними шляхами", — наголосив Лубінець.

Він додав, що ці двоє хлопців сьогодні стали героями, один із них промовив свої останні слова: "Слава Україні".

"Не вистачає слів, щоб описати почуття гордості за юнаків, які чинили опір окупантам. Але водночас переповнює відчуття ницості, підлості та цинічності відносно країни-терориста. Адже про що говорити, коли окупанти можуть дозволити собі вбивати неповнолітніх? Вбивати дітей?" — запитав уповноважений.

Багато розбіжностей

Своєю чергою раніше координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Ольга Решетилова заявляла, що "є кілька фактів, про які треба знати й уже зараз чітко зафіксувати, щоб убивці хлопців не уникли покарання".

Відомо, що декілька днів тому до юнаків приїжджав окупаційний слідчий, який був з озброєним конвоєм, проте тоді підлітки змогли втекти.

За її словами, за день перед вбивством хлопці відзначалися в окупаційній поліції.

"За пів години до дзвінка слідчого батькам про те, що хлопці вбиті, мама Тиграна розмовляла з ним. Тигран був спокійний, казав, що гуляють з Микитою і думають, як святкувати день народження Микити. Микиті сьогодні мало виповнитись 17 років", — зазначила вона.

Решетилова зауважила, що наразі в організації бачать багато незбіжностей у фактах, часі, одязі. Батьки ще не бачили тіл хлопців. Проте рідних ще з учорашнього вечора допитують та проводять обшуки.

"Це дає підстави ставити під сумнів основну версію слєдкома про напад на поліцейських. Принаймні батьки Тиграна і Микити вважають, що вся ця перестрілка, передсмертне відео — це постановка для того, щоб убити хлопців. Українські слідчі органи порушили кримінальне провадження за фактом вбивства дітей. Ми співпрацюємо зі слідством і надаємо всю наявну у нас інформацію. Але МІПЛ проведе власне детальне розслідування обставин вбивства", — запевнила координаторка ініціативи.

Скриншот допису

Нагадаємо, 25 червня у Запорізькій області окупаційна влада оголосила про "ліквідацію двох терористів" в Бердянську. Один з них — підліток на ім'я Тигран Оганнісян.