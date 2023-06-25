В Украине подтвердили убийство россиянами двух подростков в оккупированном Бердянске

Тигран Оганнисян. Фото: скриншот с видео

Во временно оккупированном Бердянске россияне убили двух подростков. Так с ними поступили за их проукраинскую позицию.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По словам Лубинца, 25 мая Тигран Оганнисян и Никита Ханганов 2006 года рождения вступили в бой с российскими захватчиками. Они ликвидировали русского военного и коллаборанта-полицейского. После того, как произошла перестрелка, оккупанты сообщили о "ликвидации" ребят.

Он добавил, что молодых людей и их семьи преследовали. Позже Тиграна Оганнисяна похитили из дома. Его допрашивали с особой жестокостью и пытали, используя электрический ток.

В свою очередь 24 мая 2023 года Следственный комитет РФ обвинил подростков в якобы подготовке диверсии на железной дороге. Им угрожало до 20 лет тюрьмы.

"Когда ситуация получила огласку, Европарламент требовал отпустить ребят на контролируемую Украиной территорию — россияне их не отпустили. Мы со своей стороны пытались вернуть ребят домой разными путями", — подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что эти двое ребят сегодня стали героями, один из них произнес свои последние слова: "Слава Украине".

"Не хватает слов, чтобы описать чувство гордости за юношей, сопротивлявшихся оккупантам. Но в то же время переполняет чувство низости, подлости и циничности в отношении страны-террориста. Ведь о чем говорить, когда оккупанты могут позволить себе убивать несовершеннолетних? Убивать детей?" — спросил уполномоченный.

Много разногласий

В свою очередь, ранее координатор "Медийной инициативы за права человека" Ольга Решетилова заявляла, что "есть несколько фактов, о которых нужно знать и уже сейчас четко зафиксировать, чтобы убийцы ребят не избежали наказания".

Известно, что несколько дней назад к юноше приезжал оккупационный следователь, который был с вооруженным конвоем, однако тогда подростки смогли скрыться.

По ее словам, за день до убийства ребята отмечались в оккупационной полиции.

"За полчаса до звонка следователя родителям о том, что ребята убиты, мама Тиграна разговаривала с ним. Тигран был спокоен, говорил, что гуляют с Никитой и думают, как праздновать день рождения Никиты. Никите сегодня должно было исполниться 17 лет", — отметила она.

Решетилова добавила, что сейчас в организации видят много несовпадений в фактах, времени, одежде. Родители еще не видели тел ребят. Однако родных еще со вчерашнего вечера допрашивают и проводят обыски.

"Это дает основания ставить под сомнение основную версию следователя о нападении на полицейских. По крайней мере, родители Тиграна и Никиты считают, что вся эта перестрелка, предсмертное видео — это постановка для того, чтобы убить ребят. Украинские следственные органы возбудили уголовное производство по факту убийств. Мы сотрудничаем со следствием и предоставляем всю имеющуюся у нас информацию. Но МИПЧ проведет собственное детальное расследование обстоятельств убийства", — заверила координатор инициативы.

Скриншот сообщения

Напомним, 25 июня в Запорожской области оккупационные власти объявили о "ликвидации двух террористов" в Бердянске. Один из них — подросток по имени Тигран Оганнисян.