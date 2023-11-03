В Севастополі пролунав потужний вибух біля ТЕЦ— що відомо

Місце вибуху у Севастополі. Фото: телеграм-канал "Крымский ветер"

На окупованому півострові Крим, а саме у місті Севастополь, пролунав вибух. Зазначається, що вибух стався навпроти місцевої ТЕЦ.

Про це повідомляє телеграм-канал "Крымский ветер", посилаючись на місцевих жителів.

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Наразі такі дані потребують підтвердження.

"У цьому місці розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Сили оборони України стали дедалі частіше завдавати ударів по території тимчасово окупованого Криму. Таким чином, ЗСУ "знезброюють" окупантів у випадку підготовки майбутніх атак по південних регіонах, зокрема по Одещині.