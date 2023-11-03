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В Севастополе раздался мощный взрыв возле ТЭЦ — что известно

3 ноября 2023 11:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Севастополе раздался мощный взрыв возле ТЭЦ — что известно
Место взрыва в Севастополе. Фото: телеграмм-канал "Крымский ветер"
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На оккупированном полуострове Крым, а именно в Севастополе, раздался взрыв. Отмечается, что взрыв произошел напротив местной ТЭЦ.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер", ссылаясь на местных жителей.

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Что известно о взрыве

В настоящее время такие данные нуждаются в подтверждении.

"В этом месте расположены промышленные предприятия, в том числе асфальтный завод", — говорится в сообщении.

Напомним, Силы обороны Украины стали все чаще наносить удары по территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, ВСУ "обезоруживают" оккупантов в случае подготовки будущих атак по южным регионам, в частности по Одесской области. 

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