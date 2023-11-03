В Севастополе раздался мощный взрыв возле ТЭЦ — что известно
3 ноября 2023 11:17
Место взрыва в Севастополе. Фото: телеграмм-канал "Крымский ветер"
На оккупированном полуострове Крым, а именно в Севастополе, раздался взрыв. Отмечается, что взрыв произошел напротив местной ТЭЦ.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Крымский ветер", ссылаясь на местных жителей.
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В настоящее время такие данные нуждаются в подтверждении.
"В этом месте расположены промышленные предприятия, в том числе асфальтный завод", — говорится в сообщении.
Напомним, Силы обороны Украины стали все чаще наносить удары по территории временно оккупированного Крыма. Таким образом, ВСУ "обезоруживают" оккупантов в случае подготовки будущих атак по южным регионам, в частности по Одесской области.
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