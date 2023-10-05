В Росії вчителі з учнями привітали Путіна плакатами з портретом Бандери
В місті Калуга, яке знаходиться на території Російської Федерації, в місцевих школах діти та вчителі почали прославляти та цитувати ідеолога українського націоналістичного руху Степана Бандеру. Це вони зробили на честь дня народження російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє The Insider.
Святковий флешмоб на честь Путіна
Зазначається, що педагоги однієї зі шкіл вирішили приєднатися до святкових заходів та провели флешмоб. Вони зробили світлини з табличками, на яких замість Путіна було зображено Степана Бандеру.
Сталося це у селі Карцово в Калузькій області. На фото та відео можна побачити, як школярі та вчителі тримають портрет Степана Бандери, маючи на увазі, що це Путін в молодості.
Також на цих плакатах написані цитати Бандери та фрази на честь російського президента.
Організатор інциденту
Як стало відомо, такий флешмоб організував білоруський пранкер Владислав Бохан.
За його словами, це він зробив через те, що російський народ підтримує війну в Україні та нічого не робить для того, аби її зупинити. Він зазначив, що росіяни насправді нічого не знають про свого ворога, з яким їм наказують воювати.
"Податливий народ жадає здоров'я вождеві, слухає праведно його цитати в день його народження для якнайшвидшого розгрому ворога. Проте дійсність змушує засумніватися у щирості стражденних, коли спритним рухом руки на плакаті "нашим президентом" стає Степан Бандера, котрий супроводжує його промови. Кажуть, ворога варто знати в обличчя… То чи там ворог насправді, де його шукають?", — написав він у своїх соцмережах.
Нагадаємо, російські загарбники продовжують розповідати свою пропаганду дітям на тимчасово окупованих територіях України. Так, в Мелітополі, окупанти розповідали дітям про екстремізм.