В России учителя с учениками поздравили Путина плакатами с портретом Бандеры

Учителя, которые поздравили Путина. Фото: The Insider

В городе Калуга, который находится на территории Российской Федерации, в местных школах дети и учителя начали прославлять и цитировать идеолога украинского националистического движения Степана Бандеру. Это они сделали в честь дня рождения российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает The Insider.

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Праздничный флешмоб в честь Путина

Отмечается, что педагоги одной из школ решили присоединиться к праздничным мероприятиям и провели флешмоб. Они сделали фотографии с табличками, на которых вместо Путина был изображен Степан Бандера.

Российские школьники поздравляют Путина. Фото: The Insider

Произошло это в селе Карцово в Калужской области. На фото и видео можно увидеть, как школьники и учителя держат портрет Степана Бандеры, подразумевая, что это Путин в молодости.

Также на этих плакатах написаны цитаты Бандеры и фразы в честь президента.

Приветствие для Путина. Фото: The Insider

Организатор инцидента

Как стало известно, подобный флешмоб организовал белорусский пранкер Владислав Бохан.

По его словам, это он сделал потому, что российский народ поддерживает войну в Украине и ничего не делает для того, чтобы ее остановить. Он отметил, что россияне действительно ничего не знают о своем враге, с которым им приказывают воевать.

Российские школьники поздравляют Путина. Фото: The Insider

"Податливый народ требует здоровья вождю, слушает праведно его цитаты в день его рождения для скорейшего разгрома врага. Однако действительность заставляет усомниться в искренности страждущих, когда ловким движением руки на плакате "нашим президентом" становится Степан Бандера, который сопровождает его речи. Говорят, врага следует знать в лицо... Так там ли враг на самом деле, где его ищут?", — написал он в своих соцсетях.

Напомним, российские захватчики продолжают рассказывать о своей пропаганде детям на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Мелитополе, оккупанты рассказывали детям об экстремизме.