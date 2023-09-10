Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow В Росії потонув приватний вертоліт: що відомо arrow

В Росії потонув приватний вертоліт: що відомо

10 вересня 2023 20:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Росії потонув приватний вертоліт: що відомо
Гелікоптер Robinson. Ілюстративне фото: російські ЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На території Росії розбився черговий гелікоптер. Приватний борт Robinson потонув під містом Вологда.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Скільки людей постраждало

За попередньою інформацією, на борту перебувало три людини, двоє з них врятувалися, один пасажир вважається зниклим безвісти. 

Також зазначається, що одним із потерпілих є колишній депутат РФ. 

крушіння вертоліта
Скриншот допису

Як це сталося

"Борт Robinson виконував незареєстрований політ над озером Воже. Йшов на малій висоті, в якийсь момент пілот втратив керування, і машина впала у воду", — написали у російському виданні "КМВ Новости". 

Скриншот допису

Нагадаємо, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перед авіакатастрофою віщував свою загибель. Проте таке пророцтво російські медіа не публікують.

Також раніше у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув увесь екіпаж. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Військовий облік жінок: чи повертатимуть медиків з-за кордону

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

07:08 ТЦК анульовують відстрочки студентам і аспірантам: що необхідно знати

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз