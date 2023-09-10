В Росії потонув приватний вертоліт: що відомо
На території Росії розбився черговий гелікоптер. Приватний борт Robinson потонув під містом Вологда.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Скільки людей постраждало
За попередньою інформацією, на борту перебувало три людини, двоє з них врятувалися, один пасажир вважається зниклим безвісти.
Також зазначається, що одним із потерпілих є колишній депутат РФ.
Як це сталося
"Борт Robinson виконував незареєстрований політ над озером Воже. Йшов на малій висоті, в якийсь момент пілот втратив керування, і машина впала у воду", — написали у російському виданні "КМВ Новости".
Нагадаємо, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перед авіакатастрофою віщував свою загибель. Проте таке пророцтво російські медіа не публікують.
Також раніше у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув увесь екіпаж.