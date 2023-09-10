В Росії потонув приватний вертоліт: що відомо

Гелікоптер Robinson. Ілюстративне фото: російські ЗМІ

На території Росії розбився черговий гелікоптер. Приватний борт Robinson потонув під містом Вологда.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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За попередньою інформацією, на борту перебувало три людини, двоє з них врятувалися, один пасажир вважається зниклим безвісти.

Також зазначається, що одним із потерпілих є колишній депутат РФ.

Скриншот допису

Як це сталося

"Борт Robinson виконував незареєстрований політ над озером Воже. Йшов на малій висоті, в якийсь момент пілот втратив керування, і машина впала у воду", — написали у російському виданні "КМВ Новости".

Скриншот допису

Нагадаємо, ватажок "вагнерівців" Євген Пригожин перед авіакатастрофою віщував свою загибель. Проте таке пророцтво російські медіа не публікують.

Також раніше у РФ розбився винищувач Су-30. Внаслідок авіакатастрофи загинув увесь екіпаж.