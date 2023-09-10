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В России утонул частный вертолет: что известно

10 сентября 2023 20:48
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В России утонул частный вертолет: что известно
Вертолет Robinson. Иллюстративное фото: российские СМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На территории России разбился очередной вертолет. Частный борт Robinson утонул под городом Вологда.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сколько человек пострадало

По предварительной информации, на борту находились три человека, двое из них спаслись, один пассажир считается пропавшим без вести.

Также отмечается, что одним из потерпевших является бывшим депутатом РФ.

крушение вертолёта
Скриншот сообщения

Как это произошло

"Борт Robinson выполнял незарегистрированный полет над озером Воже. Шел на малой высоте, в какой-то момент пилот потерял управление, и машина упала в воду", — написали в российском издании "КМВ Новости".

Скриншот сообщения

Напомним, главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин перед авиакатастрофой предвещал свою гибель. Однако такое пророчество российские СМИ не публикуют.

Также ранее в РФ разбился истребитель Су-30. В результате авиакатастрофы погиб весь экипаж.

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