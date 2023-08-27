В Росії губернатор Курська поскаржився на атаку БпЛА: що відомо

Наслідки атаки БпЛА в Курську. Фото: губернатор Курської області Роман Старовойт

В Курську безпілотник "врізався" у багатоквартирний будинок. В деяких поверхах повибивало скло.



Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, від вибуху постраждали декілька шибок у корпусі інженерного факультету Курського ДАУ на вулиці Карла Маркса.

Читайте також:

Наслідки атаки БпЛА в Курську. Фото: губернатор Курської області Роман Старовойт

Наслідки атаки БпЛА в Курську. Фото: губернатор Курської області Роман Старовойт

Чи є постраждалі

"Загорянь не сталося, ніхто з жителів не постраждав. Усі оперативні служби працювали на місці вибуху. Збитки зараз оцінюють, обов'язково допоможемо у відновленні зіпсованого майна", — написав він.

Наслідки атаки БпЛА в Курську. Фото: губернатор Курської області Роман Старовойт

Скриншот допису

"Бавовна" у Росії

Вночі 23 серпня в російській столиці Москва, а також у Підмосков'ї пролунали серії вибухів. За словами очевидців, вони бачили в повітрі безпілотники.



Також раніше безпілотник намагався атакувати аеродром у Калузькій області, що на території РФ. Сталося це вранці 21 серпня.



Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, в Росії заявили, нібито Збройні сили України вдарили по військовому летовищу в Новгородській області. Атака була застосована із застосуванням безпілотника.