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В Росії губернатор Курська поскаржився на атаку БпЛА: що відомо

27 серпня 2023 09:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Росії губернатор Курська поскаржився на атаку БПЛА: що відомо
Наслідки атаки БпЛА в Курську. Фото: губернатор Курської області Роман Старовойт
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Курську безпілотник "врізався" у багатоквартирний будинок. В деяких поверхах повибивало скло. 
 
Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт.

За його словами, від вибуху постраждали декілька шибок у корпусі інженерного факультету Курського ДАУ на вулиці Карла Маркса.

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Наслідки атаки БпЛА в Курську. Фото: губернатор Курської області Роман Старовойт
Наслідки атаки БпЛА в Курську. Фото: губернатор Курської області Роман Старовойт

Чи є постраждалі 

"Загорянь не сталося, ніхто з жителів не постраждав. Усі оперативні служби працювали на місці вибуху. Збитки зараз оцінюють, обов'язково допоможемо у відновленні зіпсованого майна", — написав він.

Наслідки атаки БпЛА в Курську. Фото: губернатор Курської області Роман Старовойт
Скриншот допису

"Бавовна" у Росії 

Вночі 23 серпня в російській столиці Москва, а також у Підмосков'ї пролунали серії вибухів. За словами очевидців, вони бачили в повітрі безпілотники. 
 
Також раніше безпілотник намагався атакувати аеродром у Калузькій області, що на території РФ. Сталося це вранці 21 серпня. 
 
Нагадаємо, у суботу, 19 серпня, в Росії заявили, нібито Збройні сили України вдарили по військовому летовищу в Новгородській області. Атака була застосована із застосуванням безпілотника.

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