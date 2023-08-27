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В России губернатор Курска пожаловался на атаку БпЛА: что известно

27 августа 2023 09:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В России губернатор Курска пожаловался на атаку БПЛА: что известно
Последствия атаки БпЛА в Курске. Фото: губернатор Курской области Роман Старовойт
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Курске беспилотник "врезался" в многоквартирный дом. На некоторых этажах выбило стекло.

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, от взрыва пострадали несколько оконных стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса.

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Последствия атаки БпЛА в Курске. Фото: губернатор Курской области Роман Старовойт
Последствия атаки БпЛА в Курске. Фото: губернатор Курской области Роман Старовойт

Есть ли пострадавшие

"Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества", написал он.

Последствия атаки БпЛА в Курске. Фото: губернатор Курской области Роман Старовойт
Скриншот сообщения

"Хлопки" в России

Ночью 23 августа в российской столице Москва, а также в Подмосковье раздались серии взрывов. По словам очевидцев, они видели в воздухе беспилотники.

Также ранее беспилотник пытался атаковать аэродром в Калужской области на территории РФ. Случилось это утром 21 августа.

Напомним, в субботу, 19 августа, в России заявили, что Вооруженные силы Украины ударили по военному аэродрому в Новгородской области. Атака была применена с использованием беспилотника.

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