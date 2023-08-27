В России губернатор Курска пожаловался на атаку БпЛА: что известно
В Курске беспилотник "врезался" в многоквартирный дом. На некоторых этажах выбило стекло.
Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, от взрыва пострадали несколько оконных стекол в корпусе инженерного факультета Курского ГАУ на улице Карла Маркса.
Есть ли пострадавшие
"Возгораний не произошло, никто из жителей не пострадал. Все оперативные службы работали на месте взрыва. Ущерб сейчас оценивается, обязательно поможем в восстановлении испорченного имущества", — написал он.
"Хлопки" в России
Ночью 23 августа в российской столице Москва, а также в Подмосковье раздались серии взрывов. По словам очевидцев, они видели в воздухе беспилотники.
Также ранее беспилотник пытался атаковать аэродром в Калужской области на территории РФ. Случилось это утром 21 августа.
Напомним, в субботу, 19 августа, в России заявили, что Вооруженные силы Украины ударили по военному аэродрому в Новгородской области. Атака была применена с использованием беспилотника.