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В РФ звільнили директора заводу на якому стався вибух, — ЗМІ

10 серпня 2023 13:57
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В РФ звільнили директора заводу на якому стався вибух, — ЗМІ
Наслідки вибуху на заводі в Московській області 9 серпня. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Слідчий комітет Росії затримав технічного директора компанії "Піро-Росс" після потужного вибуху на заводі компанії в Сергієвому Посаді, який трапився 9 серпня. Також слідчі обшукали приміщення підприємства.

Про це повідомляє CNN.

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"Слідчі допитали працівників організації з-поміж керівництва. У результаті, як підозрюваного затримано технічного директора Piro-Ross", — цитує CNN Слідчого комітету РФ. 

Також російські правоохоронці обшукали приміщення компанії "Піро-Рос" і заявили, що "документи, що мають значення для слідства, в тому числі посадові інструкції працівників, вилучено".

За даними російської влади, станом на ранок четверга 12 людей залишаються зниклими безвісти, 60 постраждалим надали допомогу, а одна жінка померла в лікарні. Рятувальники продовжують пошук завалів.

Видання зазначає, що влада Московської області відкинула припущення про те, що причиною вибуху стала атака безпілотника.

Нагадаємо, 9 серпня на оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді прогримів сильний вибух. У сусідніх будинках повилітали вікна, а в небо піднялись величезні хмари чорного диму. 

Зазначається, що підприємство є "провідним розробником оптичних та оптико-електронних приладів для силових структур, промисловості та охорони здоров'я".

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