Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В РФ уволили директора завода, на котором произошел взрыв, — СМИ arrow

В РФ уволили директора завода, на котором произошел взрыв, — СМИ

10 августа 2023 13:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В РФ уволили директора завода, на котором произошел взрыв, — СМИ
Последствия взрыва на заводе Московской области 9 августа. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Следственный комитет России задержал технического директора компании "Пиро-Росс" после мощного взрыва на заводе компании в Сергиевом Посаде, произошедшем 9 августа. Также следователи обыскали помещение предприятия.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

Кого обвинила РФ во взрыве на заводе в Подмосковье

"Следователи допросили работников организации из числа руководства. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор Piro-Ross", — цитирует CNN Следственного комитета РФ.

Также российские правоохранители обыскали помещение компании "Пиро-Росс" и заявили, что "документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников, изъяты".

По данным российских властей, по состоянию на утро четверга 12 человек остаются пропавшими без вести, 60 пострадавшим оказали помощь, а одна женщина скончалась в больнице. Спасатели продолжают поиск завалов.

Издание отмечает, что власти Московской области отвергли предположение о том, что причиной взрыва стала атака беспилотника.

Напомним, 9 августа на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел сильный взрыв. В соседних домах вылетели окна, а в небо поднялись огромные тучи черного дыма.

Отмечается, что предприятие является ведущим разработчиком оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Выборы во время войны: действительно ли власть готовится к гонке. Эксклюзив

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз