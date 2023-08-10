В РФ уволили директора завода, на котором произошел взрыв, — СМИ

Последствия взрыва на заводе Московской области 9 августа. Фото: росСМИ

Следственный комитет России задержал технического директора компании "Пиро-Росс" после мощного взрыва на заводе компании в Сергиевом Посаде, произошедшем 9 августа. Также следователи обыскали помещение предприятия.

Об этом сообщает CNN.

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"Следователи допросили работников организации из числа руководства. В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор Piro-Ross", — цитирует CNN Следственного комитета РФ.

Также российские правоохранители обыскали помещение компании "Пиро-Росс" и заявили, что "документы, имеющие значение для следствия, в том числе должностные инструкции работников, изъяты".

По данным российских властей, по состоянию на утро четверга 12 человек остаются пропавшими без вести, 60 пострадавшим оказали помощь, а одна женщина скончалась в больнице. Спасатели продолжают поиск завалов.

Издание отмечает, что власти Московской области отвергли предположение о том, что причиной взрыва стала атака беспилотника.

Напомним, 9 августа на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде прогремел сильный взрыв. В соседних домах вылетели окна, а в небо поднялись огромные тучи черного дыма.

Отмечается, что предприятие является ведущим разработчиком оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения.