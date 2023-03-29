В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи
Вранці в середу, 29 березня, в усіх районах міста Мелітополь було чути звуки вибухів. Місцеві ЗМІ повідомляють про "прильоти" по об'єктах окупантів.
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
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Що відомо
"Мелітополь: гучно! Одразу декілька вибухів чути у всіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо подробиці від Генштабу", — написав Федоров.
Про звуки вибухів повідомляють і місцеві ЗМІ. Зазначається, що вибухи було чутно після 5 години ранку у декількох локаціях.
Повідомляється, що після вибухів видніється дим у районі аеродрому в Мелітополі.
Нагадаємо, 27 березня мешканці окупованого Мелітополя почули кілька вибухів. Особливо гучно вибухало у центрі міста. Згодом стало відомо, що вибух стався у будівлі, яку захопили для своїх потреб російські загарбники із "служби безпеки" окупаційної "адміністрації". Окупанти ж традиційно розповідають, що ЗСУ били по мирних жителях.
Додамо, що зранку 23 березня у Мелітополі також пролунав вибух. На вулиці Івана Алексєєва, в районі пожежної частини, спрацював саморобний вибуховий пристрій.
Як повідомили окупанти, постраждав співробітник псевдополіції. Його з численними травмами доправили до лікарні.