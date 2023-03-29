В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы
Утром в среду, 29 марта, во всех районах города Мелитополь слышались звуки взрывов. Местные СМИ сообщают о "прилетах" по объектам окупантов.
Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
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Что известно
"Мелитополь: громко! Сразу несколько взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем подробности от Генштаба", — написал Федоров.
О звуках взрывов сообщают и местные СМИ. Отмечается, что взрывы были слышны после пяти часов утра в нескольких локациях.
Сообщается, что после взрывов появляется дым в районе аэродрома в Мелитополе.
Напомним, 27 марта жители оккупированного Мелитополя услышали несколько взрывов. Особенно громко взрывалось в центре города. Впоследствии стало известно, что взрыв произошел в здании, которое захватили для своих нужд российские захватчики из "службы безопасности" оккупационной "администрации". Оккупанты же традиционно рассказывают, что ВСУ избивали по мирным жителям.
Добавим, что утром 23 марта в Мелитополе произошел взрыв. На улице Ивана Алексеева, в районе пожарной части, сработало самодельное взрывное устройство.
Как сообщили оккупанты, пострадал сотрудник псевдополиции. Его с многочисленными травмами доставили в больницу.