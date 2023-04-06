В окупованому Криму пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа: що відомо

Є інформація, що пожежа виникла на птахофабриці

Сьогодні, 6 квітня, увечері у районі Сімферополя в окупованому Криму виникла масштабна пожежа. Місцеві жителі заявляють, що чули вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Подробиці

За даними місцевих Telegram-каналів, у селі Перове нібито горить птахофабрика. Водночас у мережі з'явилися відео вибухів.

Рятувальники кажуть, що пожежу на площі 400 квадратних метрів локалізовано, постраждалих немає.

Нагадаємо, У ніч проти 4 квітня, у місті Армянську на півночі Криму прогриміли гучні вибухи. За даними місцевих Telegram-каналів, дрони атакували покинуту ферму, на якій розмістилися підрозділи окупаційних військ.