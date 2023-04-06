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В окупованому Криму пролунали вибухи, спалахнула масштабна пожежа: що відомо

6 квітня 2023 23:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Є інформація, що пожежа виникла на птахофабриці
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 6 квітня, увечері у районі Сімферополя в окупованому Криму виникла масштабна пожежа. Місцеві жителі заявляють, що чули вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Подробиці

За даними місцевих Telegram-каналів, у селі Перове нібито горить птахофабрика. Водночас у мережі з'явилися відео вибухів.

Рятувальники кажуть, що пожежу на площі 400 квадратних метрів локалізовано, постраждалих немає. 

Нагадаємо, У ніч проти 4 квітня, у місті Армянську на півночі Криму прогриміли гучні вибухи. За даними місцевих Telegram-каналів, дрони атакували покинуту ферму, на якій розмістилися підрозділи окупаційних військ. 

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