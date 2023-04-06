В оккупированном Крыму раздались взрывы, вспыхнул масштабный пожар: что известно

Есть информация, что пожар возник на птицефабрике

Сегодня, 6 апреля, вечером в районе Симферополя в оккупированном Крыму возник масштабный пожар. Местные жители заявляют, что слышали взрывы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По данным местных Telegram-каналов, в селе Перовое якобы горит птицефабрика. В то же время в сети появились видео взрывов.

Спасатели говорят, что пожар на площади 400 квадратных метров локализован, пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 4 апреля, в городе Армянске на севере Крыма прогремели громкие взрывы. По данным местных Telegram-каналов, дроны атаковали заброшенную ферму, на которой разместились подразделения оккупационных войск.