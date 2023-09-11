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В окупованому Донецьку збили на смерть російського пропагандиста

11 вересня 2023 23:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В окупованому Донецьку збили на смерть російського пропагандиста
Пропагандист Геннадій Дубовий. Фото: російські ЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Донецьку помер російський пропагандист Геннадій Дубовий у віці 56 років. Зазначається, що військкора збила машина. 

Про це повідомили інші російські пропагандисти, серед них і Олександр Коц.

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"У Донецьку загинув військкор Геннадій Дубовий. Збила машина. Вічна пам'ять", — зазначив він.

Скриншот допису

Як це сталося

Своєю чергою місцеві пабліки поширювали фото та відео з місця ДТП, яка сталася у Донецьку.

Місце аварії у Донецьку. Фото: ЧП Донецк

Користувачі мережі кажуть, що його збили саме російські військові. 

Скриншот коментарів

Що відомо про Геннадія Дубового

Ще у квітні 2014 року він доєднався до проросійських бойовиків на Донбасі та став військовим кореспондентом та бійцем підрозділу "ДНР". Ним керував Арсеній Павлов ("Моторола"). Після цього він був у підрозділах "Вікінга" та "Боцмана".

Також відомо, що під час боїв за Донецький аеропорт пропагандист був поранений. 

Крім того, Дубового внесли до бази даних українського сайту "Миротворець".

Нагадаємо, майнові активи російського діяча та пропагандиста Артемія Лєбєдєва відтепер повністю перейшли в управління Фонду державного майна України. Серед них — дві квартири в Києві. 

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