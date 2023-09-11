В оккупированном Донецке сбили насмерть российского пропагандиста

Пропагандист Геннадий Дубовой. Фото: российские СМИ

В Донецке скончался российский пропагандист Геннадий Дубовой в возрасте 56 лет. Отмечается, что военкора сбила машина.

Об этом сообщили другие российские пропагандисты, в том числе и Александр Коц.

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"В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой. Сбила машина. Вечная память", — отметил он.

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Как это произошло

В свою очередь местные паблики распространяли фото и видео с места ДТП, которое произошло в Донецке.

Место аварии в Донецке. Фото: ЧП Донецк

Пользователи сети говорят, что его сбили российские военные.

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Что известно о Геннадии Дубовом

Еще в апреле 2014 он присоединился к пророссийским боевикам на Донбассе и стал военным корреспондентом и бойцом подразделения "ДНР". Им руководил Арсений Павлов (Моторола). После этого он находился в подразделениях "Викинга" и "Боцмана".

Также известно, что в ходе боев за Донецкий аэропорт пропагандист был ранен.

Кроме того, Дубовой был внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Напомним, имущественные активы российского деятеля и пропагандиста Артемия Лебедева теперь полностью перешли в управление Фонда государственного имущества Украины. Среди них две квартиры в Киеве.