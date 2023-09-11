Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В оккупированном Донецке сбили насмерть российского пропагандиста arrow

В оккупированном Донецке сбили насмерть российского пропагандиста

11 сентября 2023 23:18
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В оккупированном Донецке сбили насмерть российского пропагандиста
Пропагандист Геннадий Дубовой. Фото: российские СМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Донецке скончался российский пропагандист Геннадий Дубовой в возрасте 56 лет. Отмечается, что военкора сбила машина.

Об этом сообщили другие российские пропагандисты, в том числе и Александр Коц.

Читайте также:

"В Донецке погиб военкор Геннадий Дубовой. Сбила машина. Вечная память",  отметил он.

Скриншот сообщения

Как это произошло

В свою очередь местные паблики распространяли фото и видео с места ДТП, которое произошло в Донецке.

Место аварии в Донецке. Фото: ЧП Донецк

Пользователи сети говорят, что его сбили российские военные.

Скриншот комментариев

Что известно о Геннадии Дубовом

Еще в апреле 2014 он присоединился к пророссийским боевикам на Донбассе и стал военным корреспондентом и бойцом подразделения "ДНР". Им руководил Арсений Павлов (Моторола). После этого он находился в подразделениях "Викинга" и "Боцмана".

Также известно, что в ходе боев за Донецкий аэропорт пропагандист был ранен.

Кроме того, Дубовой был внесен в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Напомним, имущественные активы российского деятеля и пропагандиста Артемия Лебедева теперь полностью перешли в управление Фонда государственного имущества Украины. Среди них две квартиры в Киеве.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Ляшко объяснил, есть ли в Украине угроза "болезни легионеров"

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз