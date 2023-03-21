В окупованому Донецьку прогриміли вибухи на складах з боєприпасами росіян

У Донецьку над місцем, де прогриміли вибухи, здіймається дим

В окупованому росією Донецьку пролунали вибухи. Внаслідок вибухів був знищений склад боєприпасів росіян та певна кількість військовослужбовців держави-агресора.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Перші подробиці

Представник маріупольської мерії пожартував, що у Донецьку просто "знову не домовились щодо обрання папи".

Андрющенко опублікував фото та відео, як над місцем вибухів піднявся дим.

"У процесі роздумів принесли в жертву не тільки боєкомплект, але й певну кількість окупантів. Хорошо", – резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно біля Маріуполя, в селі Малоянісоль, пролунали вибухи на складі в окупантів. Внаслідок вибухів почалася пожежа.

Також 13 березня в окупованому Маріуполі було чути вибухи. У місті працювала ворожа ППО та була піднята російська авіація.

До слова, у лютому окупаційна влада Донецька заявляла, що українські військові завдали масований артилерійський удар по центру міста. Зафіксовано влучання у будівлю "прокуратури".