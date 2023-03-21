В окупованому Донецьку прогриміли вибухи на складах з боєприпасами росіян
В окупованому росією Донецьку пролунали вибухи. Внаслідок вибухів був знищений склад боєприпасів росіян та певна кількість військовослужбовців держави-агресора.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
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Перші подробиці
Представник маріупольської мерії пожартував, що у Донецьку просто "знову не домовились щодо обрання папи".
Андрющенко опублікував фото та відео, як над місцем вибухів піднявся дим.
"У процесі роздумів принесли в жертву не тільки боєкомплект, але й певну кількість окупантів. Хорошо", – резюмував Андрющенко.
Нагадаємо, нещодавно біля Маріуполя, в селі Малоянісоль, пролунали вибухи на складі в окупантів. Внаслідок вибухів почалася пожежа.
Також 13 березня в окупованому Маріуполі було чути вибухи. У місті працювала ворожа ППО та була піднята російська авіація.
До слова, у лютому окупаційна влада Донецька заявляла, що українські військові завдали масований артилерійський удар по центру міста. Зафіксовано влучання у будівлю "прокуратури".