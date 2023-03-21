В оккупированном Донецке прогремели взрывы на складах с боеприпасами россиян

В Донецке над местом, где прогремели взрывы, поднимается дым

В оккупированном россией Донецке раздались взрывы. В результате взрывов был уничтожен состав боеприпасов россиян и определенное количество военнослужащих государства-агрессора.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Первые подробности

Представитель мариупольской мэрии пошутил, что в Донецке просто "опять не договорились об избрании папы".

Андрющенко опубликовал фото и видео, как над местом взрывов поднялся дым.

"В процессе размышления принесли в жертву не только боекомплект, но и определенное количество оккупантов. Хорошо", — резюмировал Андрющенко.

Напомним, недавно возле Мариуполя, в селе Малоянисоль, раздались взрывы на складе у оккупантов. В результате взрывов начался пожар.

Также 13 марта в оккупированном Мариуполе были слышны взрывы. В городе работала вражеская ПВО и была поднята российская авиация.

К слову, в феврале оккупационные власти Донецка заявляли, что украинские военные нанесли массированный артиллерийский удар по центру города. Зафиксировано попадание в здание "прокуратуры".