В одній із областей України стався землетрус

Місто Яремче в Івано-Франківській області. Фото: Elvira Podolinska/Wikimedia commons

Сьогодні, 27 квітня, сейсмологи зафіксували підземні поштовхи. Землетрус було зареєстровано за 7 км на захід від міста Яремче, Івано-Франківської області, на глибині 3 км.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

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Що відомо

Як кажуть експерти, такий землетрус відноситься до складу "ледве відчутних". Коливання такої сили відчують люди, які перебувають у спокої всередині приміщення на верхніх поверхах.

За інформацією Головного центру спеціального контролю, подібний за силою землетрус, був зареєстрований в цьому ж районі 12 квітня 2023 року, магнітудою 2,5.

А зовсім скоро землетруси можуть торкнутися всієї території України, йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали, що в Індонезії сталися два потужних землетруси. Також є загроза цунамі.