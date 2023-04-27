В одній із областей України стався землетрус

Город Яремче в Ивано-Франковской области. Фото: Elvira Podolinska/Wikimedia commons

Сегодня, 27 апреля, сейсмологи зафиксировали подземные толчки. Землетрясение было зарегистрировано в 7 км западнее города Яремче, Ивано-Франковской области, на глубине 3 км.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

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Что известно

Как говорят эксперты, такое землетрясение относится к составу "чуть-чуть ощутимых". Колебания такой силы почувствуют люди, покоящиеся внутри помещения на верхних этажах.

По информации Главного центра специального контроля, подобное по силе землетрясение, было зарегистрировано в этом же районе 12 апреля 2023 года, магнитудой 2,5.

А совсем скоро землетрясения могут затронуть всю территорию Украины, говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Индонезии произошли два мощных землетрясения. Также есть угроза цунами.