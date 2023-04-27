В одній із областей України стався землетрус

В одной из областей Украины произошло землетрясение
Сегодня, 27 апреля, сейсмологи зафиксировали подземные толчки. Землетрясение было зарегистрировано в 7 км западнее города Яремче, Ивано-Франковской области, на глубине 3 км.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля.
Что известно
Как говорят эксперты, такое землетрясение относится к составу "чуть-чуть ощутимых". Колебания такой силы почувствуют люди, покоящиеся внутри помещения на верхних этажах.
По информации Главного центра специального контроля, подобное по силе землетрясение, было зарегистрировано в этом же районе 12 апреля 2023 года, магнитудой 2,5.
А совсем скоро землетрясения могут затронуть всю территорию Украины, говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что в Индонезии произошли два мощных землетрясения. Также есть угроза цунами.