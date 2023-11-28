В мережі показали фото ядерного бункера часів Холодної війни

Вхід до бункера. Фото: express.co.uk

В Данії частково відкрили для екскурсій секретний ядерний бункер Regan West часів Холодної війни. Він мав стати "останнім бастіоном" демократії, якщо людство порине в хаос.

Про це повідомляє express.co.uk.

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Історія бункера

Бункер знаходиться за 400 кілометрів від Копенгагена, у Рольдському лісі на півночі Данії, посеред лісового масиву. Він був побудований на вимогу НАТО в 60-і роки ХХ ст. На опублікованих фото видно, що вхід у нього замасковано під скромну бетонну будівлю, вкриту десятирічним мохом. Бункер має звичайні сірі двері, які допомагали відлякувати людей та зберігати його секретність.

Інтер'єр однієї з кімнат бункера. Джерело: express.co.uk

Під час радянських ядерних випробувань та Карибської кризи бункер мав все необхідне для забезпечення безпеки данського уряду, зокрема урядовців, держслужбовців і монаршої родини протягом місяця. Проєктування будівлі дозволяло витримати не лише ядерний удар, а й вибух водневої бомби.

Підземний коридор бункера. Джерело: express.co.uk.

Площа бункера становить 5500 м². Його було виведено з експлуатації у 2003 році, через 12 років після розпаду СРСР, а про його існування світ дізнався у 2012 році. Він має понад 230 кімнат, які можуть вмістити близько 350 осіб. Також у нього є основна спальня, призначена для розміщення монарха на випадок НП, а також їдальня та урядова конференц-зала.

Зала бункера. Джерело: express.co.uk.

Декор, типовий для 60-х років, досі присутній поряд зі старими телефонами, мапами світу та ліжками.

Одна зі спалень бункера. Джерело: express.co.uk.

Видання пише, що наразі бункер частково відкритий для екскурсій, а оскільки всі ключові системи вимкнено, то відкрита для відвідувань частина цілком контактна.

Службовий пункт бункера. Джерело: express.co.uk.

Нагадаємо, що раніше Данія заявила про готовність перевірки наявності західної страховки та, можливого блокування проходу російських нафтоналивних танкерів через свої води. Також ще раніше Данія оголосила про 13-й пакет військової допомоги для України, вартістю в майже 500 мільйонів євро.