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В сети показали фото ядерного бункера времен Холодной войны

28 ноября 2023 19:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В сети показали фото ядерного бункера времен Холодной войны
Вход в бункер. Фото: express.co.uk
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Дании частично открыли для экскурсий секретный ядерный бункер Regan West времен Холодной войны. Он должен был стать "последним бастионом" демократии, если человечество погрузится в хаос.

Об этом сообщает express.co.uk.

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История бункера

Бункер находится в 400 километрах от Копенгагена, в Рольдском лесу на севере Дании, среди лесного массива. Он был построен по требованию НАТО в 60-е годы ХХ ст. На опубликованных фото видно, что вход в него замаскирован под скромное бетонное здание, покрытое десятилетним мхом. Бункер имеет обычную серую дверь, которая помогала отпугивать людей и сохранять его секретность.

Интерьер одной из комнат бункера. Источник: express.co.uk

Во время советских ядерных испытаний и Карибского кризиса бункер имел все необходимое для обеспечения безопасности датского правительства, в частности, чиновников, госслужащих и монаршей семьи в течение месяца. Проектирование здания позволяло выдержать не только ядерный удар, но и взрыв водородной бомбы.

В сети показали фото датского ядерного бункера времен Холодной войны
Подземный коридор бункера. Источник: express.co.uk.

Площадь бункера составляет 5500 м². Он был выведен из эксплуатации в 2003 году, через 12 лет после распада СССР, а о его существовании мир узнал в 2012 году. В нем более 230 комнат, которые могут вместить около 350 человек. Также у него есть основная спальня, предназначенная для размещения монарха на случай ЧП, столовая и правительственный конференц-зал.

В сети показали фото датского ядерного бункера времен Холодной войны
Зал бункера. Источник: express.co.uk.

Декор, типичный для 60-х годов, до сих пор находится рядом со старыми телефонами, картами мира и кроватями.

В сети показали фото датского ядерного бункера времен Холодной войны
Одна из спален бункера. Источник: express.co.uk.

Издание пишет, что в настоящее время бункер частично открыт для экскурсий, а поскольку все ключевые системы отключены, то открытая для посещений часть полностью контактна.

В сети показали фото датского ядерного бункера времен Холодной войны
Служебный пункт бункера. Источник: express.co.uk.

Напомним, что ранее Дания заявила о готовности проверки наличия западной страховки и возможной блокировки прохода российских нефтеналивных танкеров через свои воды. Также еще раньше Дания объявила о 13-м пакете военной помощи для Украины стоимостью почти 500 миллионов евро.

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