В Луганській ОВА розповіли, як окупанти готуються до "виборів" в "ЛНР"

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор. Фото: Луганська ОВА

Влада РФ восени хоче провести вибори на тимчасово окупованих територіях. Голова Луганської ОВА Артем Лисогор пояснив, як і чи можливо провести голосування щодо влади так званої "ЛНР".

Про це інформує голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

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"Це довгострокове волевиявлення, яким передбачено для виборців, що проживають у віддалених населених пунктах. Вони можуть віддати свій голос упродовж 20 діб до дня голосування", — написав Артем Лисогор.

Також він пояснив, що у віддалених населених пунктах немає сенсу відкривати дільниці і голосувати одним днем. Відсоток явки в таких місцях буде дуже малим.

"За 10 днів до дня голосування це можуть зробити ті, хто за важливих обставин у день голосування буде відсутній за місцем проживання", — зазначив голова Луганської ОВА.

За його словами, перелік важливих обставин немаленький. А змінити місце голосування можна буде упродовж 45 днів, що ставить під сумнів довгострокове волевиявлення з важливих обставин.

"Чого не зробиш заради показників. Закон один — обирають в РФ теж одних", — написав Артем Лисогор.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 травня, генеральний штаб ЗСУ повідомив, що окупанти продовжують різними способами примушувати українців перейти на російський паспорт. Тепер працівники державних установ на тимчасово окупованих територіях зможуть забрати заробітну плату тільки при наявності червоного документа з двоголовим птахом.

У понеділок, 29 травня, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який дозволяє голосування з окупованих територій України. Дозволять голосувати навіть жителям без російських паспортів.