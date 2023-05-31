В Луганской ОВА рассказали, как оккупанты готовятся к "выборам" в "ЛНР"

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Фото: Луганская ОВА

Власти РФ осенью хотят провести выборы на временно оккупированных территориях. Глава Луганской ОВА Артем Лысогор объяснил, как и можно ли провести голосование относительно власти так называемой "ЛНР".

Об этом информирует глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

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Выборы на оккупированной территории

"Это долгосрочное волеизъявление, которое предусмотрено для избирателей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Они могут отдать свой голос в течение 20 суток до дня голосования", — написал Артем Лысогор.

Также он объяснил, что в отдаленных населенных пунктах нет смысла открывать участки и голосовать одним днем. Процент явки в таких местах будет очень мал.

"За 10 дней до дня голосования это могут сделать те, кто при важных обстоятельствах в день голосования будет отсутствовать по месту жительства", — отметил глава Луганской ОВА.

По его словам, перечень важных обстоятельств не маленький. А изменить место голосования можно будет в течение 45 дней, что ставит под вопрос долгосрочное волеизъявление по важным обстоятельствам.

"Чего не сделаешь ради показателей. Закон один — выбирают в РФ тоже одних", — написал Артем Лысогор.

Напомним, что сегодня, 31 мая, генеральный штаб ВСУ сообщил, что оккупанты продолжают разными способами заставлять украинцев перейти на российский паспорт. Теперь работники государственных учреждений на временно оккупированных территориях смогут забрать заработную плату только при наличии красного документа с двуглавой птицей.

В понедельник, 29 мая, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который разрешает голосование с оккупированных территорий Украины. Разрешат голосовать даже жителям без российских паспортов.