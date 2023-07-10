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В компанії Wizz Air відреагували на інцидент з українським військовим

10 липня 2023 19:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В компанії "Wizz Air" відреагували на інцидент з українським військовим
Український військовий, якого зняли з рейсу. Фото: скриншот з відео у соцмережах
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В авіакомпанії Wizz Air підтвердили, що зняли з борту літака українського військового з протезом та вибачилися через такий випадок. Компанія заявила про безпеку та пріоритет.

Про це йдеться у заяві "Wizz Air".

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Що сказали в компанії

"Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду і посадили на місце в очікуванні допомоги персоналу аеропорту", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису

За інформацією ЗМІ, українського воїна з протезом висадили з літака Wizz Air у Тель-Авіві.

Реакція України

Своєю чергою, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що міністерство хоче розібратися в ситуації. 

За його словами, офіційних звернень щодо цього інциденту не надходило, тому він закликав солдата вийти на зв'язок із міністерством або посольством України в Ізраїлі.

"Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном — безумовний пріоритет", — наголосив Ніколенко. 

Скриншот допису

Нагадаємо, українського ветерана висадили з літака, коли він летів рейсом з Тель-Авіва до Варшави. Через свій протез захисник України не міг сидіти на своєму місці й тому стояв на милицях.

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