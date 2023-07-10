В компанії "Wizz Air" відреагували на інцидент з українським військовим

Український військовий, якого зняли з рейсу. Фото: скриншот з відео у соцмережах

В авіакомпанії Wizz Air підтвердили, що зняли з борту літака українського військового з протезом та вибачилися через такий випадок. Компанія заявила про безпеку та пріоритет.

Про це йдеться у заяві "Wizz Air".

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Що сказали в компанії

"Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду і посадили на місце в очікуванні допомоги персоналу аеропорту", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису

За інформацією ЗМІ, українського воїна з протезом висадили з літака Wizz Air у Тель-Авіві.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw



The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.



He was crying and yelling "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6 — NEXTA (@nexta_tv) July 8, 2023

Реакція України

Своєю чергою, речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що міністерство хоче розібратися в ситуації.

За його словами, офіційних звернень щодо цього інциденту не надходило, тому він закликав солдата вийти на зв'язок із міністерством або посольством України в Ізраїлі.

"Якщо підтвердиться порушення, докладемо максимальних зусиль для відновлення прав громадянина України. Захист прав українців за кордоном — безумовний пріоритет", — наголосив Ніколенко.

Скриншот допису

Нагадаємо, українського ветерана висадили з літака, коли він летів рейсом з Тель-Авіва до Варшави. Через свій протез захисник України не міг сидіти на своєму місці й тому стояв на милицях.