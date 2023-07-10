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В компании "Wizz Air" отреагировали на инцидент с украинским военным

10 июля 2023 19:54
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В компании "Wizz Air" отреагировали на инцидент с украинским военным
Украинский военный, снятый с рейса. Фото: скриншот с видео в соцсетях
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В авиакомпании "Wizz Air" подтвердили, что сняли с борта самолета украинского военного с протезом и извинились из-за такой случай. Компания заявила о безопасности и приоритете.

Об этом говорится в заявлении Wizz Air.

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Что сказали в компании

"Если есть какие-либо признаки того, что пассажир имеет заболевание, которое может поставить его жизнь под угрозу во время полета, мы обязаны отказать ему в посадке. В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое ввиду безопасности пассажира. Ему предоставили воду, и его посадили на место в ожидании помощи персонала аэропорта", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения

По информации СМИ, украинского воина с протезом высадили из самолета Wizz Air в Тель-Авиве.

Реакция Украины

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко заявил, что Министерство хочет разобраться в ситуации.

По его словам, официальных обращений по этому инциденту не поступало, поэтому он призвал солдата выйти на связь с министерством или посольством Украины в Израиле.

"Если подтвердится нарушение, приложим максимальные усилия для восстановления прав гражданина Украины. Защита прав украинцев за рубежом — безусловный приоритет", — подчеркнул Николенко.

Скриншот сообщения

Напомним, украинского ветерана высадили из самолета, когда он летел рейсом из Тель-Авива в Варшаву. Из-за своего протеза защитник Украины не мог сидеть на своем месте и потому стоял на костылях.

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