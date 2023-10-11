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В Ізраїлі загинув ще один українець, — МЗС

11 жовтня 2023 12:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В Ізраїлі загинув ще один українець, — МЗС
Наслідки ракетних обстрілів в Ізраїлі. Фото: REUTERS/Amir Cohen
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Речник МЗС України Олег Ніколенко підтвердив загибель ще одного українця від бойових дій в Ізраїлі. Наразі відомо про трьох наших громадян, які стали жертвами нападу терористів ХАМАС на Ізраїль.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, ще дев'ятеро українців отримали поранення. Наразі інформації щодо їхнього стану та місцеперебування немає.

Також шість громадян України вважаються зниклими безвісти. Наразі їх шукають дипломати разом з правоохоронцями Ізраїля. 

"Український хлопчик, який був врятований в Сдероті, відновлюється після успішної операції. Він перебуває під опікою посольства, йому надається вся необхідна медична та психологічна підтримка", — зазначив Ніколенко.

Евакуація українців

Дипломат додав, що нині відомо про близько 700 українців, які не можуть виїхати з країни через скасування авіарейсів. Офіс Президента, МЗС та посольство в Ізраїлі проводять роботу 24/7, аби організувати повернення наших громадян.

"170 українців заявили про бажання евакуюватися із Сектора Гази. Оперативний штаб МЗС, українські посольства в регіоні, інші причетні відомства України опрацьовують можливі шляхи виїзду. Водночас ситуація ускладнюється триваючими бойовими діями", — зауважив речник МЗС. 

загиблі українці в Ізраїлі
Скриншот допису

Нагадаємо, від початку війни ХАМАС проти Ізраїлю в країні тривають активні обстріли — не оминають вони й центру країни, Тель-Авіва, біля якого розташовується найбільший міжнародний аеропорт. Більшість авіакомпаній у цілях безпеки припинили перевезення та скасували найближчі рейси. 

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