Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В Израиле погиб еще один украинец, — МИД arrow

В Израиле погиб еще один украинец, — МИД

11 октября 2023 12:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Израиле погиб еще один украинец, — МИД
Последствия ракетных обстрелов в Израиле Фото: REUTERS/Amir Cohen
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Спикер МИД Украины Олег Николенко подтвердил гибель еще одного украинца от боевых действий в Израиле. Пока известно о трех наших гражданах, ставших жертвами нападения террористов ХАМАСа на Израиль.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Сколько украинцев пострадало

По его словам, еще девять украинцев получили ранения. Пока информации об их состоянии и местонахождении нет.

Также шесть граждан Украины считаются пропавшими без вести. В настоящее время их ищут дипломаты вместе со стражами порядка Израиля.

"Украинский мальчик, который был спасен в Сдероте, восстанавливается после успешной операции. Он находится на попечении посольства, ему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая поддержка", — отметил Николенко.

Эвакуация украинцев

Дипломат добавил, что в настоящее время известно около 700 украинцев, которые не могут выехать из страны из-за отмены авиарейсов. Офис Президента, МИД и посольство в Израиле проводят работу 24/7, чтобы организовать возвращение наших граждан.

"170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. Оперативный штаб МИД, украинские посольства в регионе, другие причастные ведомства Украины прорабатывают возможные пути выезда. В то же время ситуация осложняется продолжающимися боевыми действиями", — отметил спикер МИД.

погибшие украинцы в Израиле
Скриншот сообщения

Напомним, с начала войны ХАМАС против Израиля в стране продолжаются активные обстрелы — не обходят они и центр страны, Тель-Авив, возле которого располагается крупнейший международный аэропорт. Большинство авиакомпаний в целях безопасности прекратили перевозку и отменили ближайшие рейсы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз