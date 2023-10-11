В Израиле погиб еще один украинец, — МИД

Последствия ракетных обстрелов в Израиле Фото: REUTERS/Amir Cohen

Спикер МИД Украины Олег Николенко подтвердил гибель еще одного украинца от боевых действий в Израиле. Пока известно о трех наших гражданах, ставших жертвами нападения террористов ХАМАСа на Израиль.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Сколько украинцев пострадало

По его словам, еще девять украинцев получили ранения. Пока информации об их состоянии и местонахождении нет.

Также шесть граждан Украины считаются пропавшими без вести. В настоящее время их ищут дипломаты вместе со стражами порядка Израиля.

"Украинский мальчик, который был спасен в Сдероте, восстанавливается после успешной операции. Он находится на попечении посольства, ему оказывается вся необходимая медицинская и психологическая поддержка", — отметил Николенко.

Эвакуация украинцев

Дипломат добавил, что в настоящее время известно около 700 украинцев, которые не могут выехать из страны из-за отмены авиарейсов. Офис Президента, МИД и посольство в Израиле проводят работу 24/7, чтобы организовать возвращение наших граждан.

"170 украинцев заявили о желании эвакуироваться из Сектора Газа. Оперативный штаб МИД, украинские посольства в регионе, другие причастные ведомства Украины прорабатывают возможные пути выезда. В то же время ситуация осложняется продолжающимися боевыми действиями", — отметил спикер МИД.

Скриншот сообщения

Напомним, с начала войны ХАМАС против Израиля в стране продолжаются активные обстрелы — не обходят они и центр страны, Тель-Авив, возле которого располагается крупнейший международный аэропорт. Большинство авиакомпаний в целях безопасности прекратили перевозку и отменили ближайшие рейсы.