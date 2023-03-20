В Івано-Франківську літня жінка накинулася на дівчину, яка стрибала на скакалці
В Івано-Франківську виник скандал, коли жінка почала переслідувати молоду дівчину, яка стрибала на скакалці у дворі багатоповерхівки.
Відповідним відео поділилася юзерка соцмереж, пише 24 Канал.
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По відео, яке опублікувала користувач соцмереж, видно, що дівчина не заважала перехожим і займалася спортом регулярно на цьому майданчику, до того, як жінка почала на неї кричати і зачіпати її. Бабуся наполягала, щоб дівчина пішла, бо вона заважає їй своєю скакалкою. Дівчина відповіла, що іншого місця для занять немає, і пояснила, що паркування та шкільний стадіон не підходять для занять спортом.
Попри те, що дівчина не ображала бабусю і не кричала на неї, старша жінка назвала її "невихованою" та "малим гівном". Дівчина трималася виховано і не відповіла на образи. Ця ситуація показує, що в деяких випадках деякі люди виявляють неймовірну агресію щодо інших, необґрунтовано вимагаючи від них піти з майданчика, де вони займаються спортом чи просто відпочивають.
Нагадаємо, що у німецькому місті Франкфурт-на-Майні охоронець готелю побив українського військового. Він перебував на реабілітації після поранення.