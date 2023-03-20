В Ивано-Франковске пожилая женщина набросилась на девушку, которая прыгала на скакалке

Безумная бабушка

В Ивано-Франковске возник скандал, когда женщина начала преследовать молодую девушку, которая прыгала на скакалке во дворе многоэтажки.

Соответствующим видео поделилась пользователь соцсетей, пишет 24 Канал.

По видео, которое опубликовала пользователь соцсетей, видно, что девушка не мешала прохожим и занималась спортом регулярно на этой площадке, до того, как женщина начала на нее кричать и задевать ее. Бабушка настаивала, чтобы девушка ушла, потому что она мешает ей своей скакалкой. Девушка ответила, что другого места для занятий нет, и объяснила, что парковка и школьный стадион не подходят для занятий спортом.

Несмотря на то, что девушка не обижала бабушку и не кричала на нее, старшая женщина назвала ее "невоспитанной" и "малым говном". Девушка держалась воспитанно и не ответила на оскорбления. Эта ситуация показывает, что в некоторых случаях некоторые люди проявляют невероятную агрессию по отношению к другим, необоснованно требуя от них уйти с площадки, где они занимаются спортом или просто отдыхают.

Напомним, что в немецком городе Франкфурт-на-Майне охранник гостиницы избил украинского военного. Он находился на реабилитации после ранения.