В Ивано-Франковске пожилая женщина набросилась на девушку, которая прыгала на скакалке
В Ивано-Франковске возник скандал, когда женщина начала преследовать молодую девушку, которая прыгала на скакалке во дворе многоэтажки.
Соответствующим видео поделилась пользователь соцсетей, пишет 24 Канал.
-
125 маленьких одесситов родилось в течение прошлой недели
-
Авдеевка может в ближайшее время стать вторым Бахмутом, — Силы обороны
-
Пригожин хочет наказывать тех, кто отказывается хоронить "вагнеровцев" в рф
-
Городские власти рассказали, из-за чего в Киеве объявляли воздушную тревогу
-
Подоляк высмеял логику российских военных, которые надеялись быстро победить Украину
-
В "Динамо" почтили память погибшего защитника Украины
-
Лишь три знака зодиака накроет волной успеха на этой неделе. Кто эти избранные?
-
Одесских школьников будут зачислять в 5-ые классы по-новому
-
Одессита будут судить за распространение метадона
-
Арест путина: Рада призвала выполнить решение Международного уголовного суда
По видео, которое опубликовала пользователь соцсетей, видно, что девушка не мешала прохожим и занималась спортом регулярно на этой площадке, до того, как женщина начала на нее кричать и задевать ее. Бабушка настаивала, чтобы девушка ушла, потому что она мешает ей своей скакалкой. Девушка ответила, что другого места для занятий нет, и объяснила, что парковка и школьный стадион не подходят для занятий спортом.
Несмотря на то, что девушка не обижала бабушку и не кричала на нее, старшая женщина назвала ее "невоспитанной" и "малым говном". Девушка держалась воспитанно и не ответила на оскорбления. Эта ситуация показывает, что в некоторых случаях некоторые люди проявляют невероятную агрессию по отношению к другим, необоснованно требуя от них уйти с площадки, где они занимаются спортом или просто отдыхают.
Напомним, что в немецком городе Франкфурт-на-Майне охранник гостиницы избил украинского военного. Он находился на реабилитации после ранения.