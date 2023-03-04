В Іспанії заарештували 10 людей за пограбування українських біженців

Ділки грабували українців у Валенсії та Мурсії

Іспанська поліція викрила злочинців, які обкрадали українських біженців. Загалом затримано 10 зловмисників.

Про це інформує видання The Local.

Що відомо

Як пише видання, семеро із заарештованих самі були українцями, при цьому поліція також затримала трьох росіян за допомогу в скоєнні злочину. У поліції кажуть, що грабіжники націлилися переважно на українських військових біженців, бо в них, як правило, є заощадження та цінні речі.

Після рейдів поліція повернула понад 1,25 мільйона євро у вигляді вкрадених грошей та цінностей, включаючи годинник, ювелірні вироби, мобільні телефони, ноутбуки та колекцію марок.

Відомо, що банда використовувала спеціальні трекери, аби слідкувати за українськими біженцями. Їх встановлювали на автівки.

Окрім того, дізнавшись, що їхні жертви будуть далеко від своїх будинків, злодії зламували замки, щоб не залишати слідів, і забирали те, що хотіли.

Нагадаємо, напередодні ми писали, що на одному з пунктів пропуску одеські митники виявили незадекларовані кошти. Громадянин вирішив зробити із купюр номіналом в 1 000 гривень пояс, та непомітно ввезти понад два мільйони.