В Испании арестовали 10 человек за ограбление украинских беженцев

В Испании задержали 10 человек, причастных к ограблению украинских беженцев
Испанская полиция разоблачила преступников, которые обворовывали украинских беженцев. Всего задержаны 10 злоумышленников.
Об этом информирует издание The Local.
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Что известно
Как пишет издание, семеро из арестованных сами были украинцами, при этом полиция также задержала троих россиян за помощь в совершении преступлений. В полиции говорят, что грабители нацелились преимущественно на украинских военных беженцев, потому что у них, как правило, есть сбережения и ценные вещи.
После рейдов полиция вернула более 1,25 миллионов евро в виде украденных денег и ценностей, включая часы, ювелирные изделия, мобильные телефоны, ноутбуки и коллекцию марок.
Известно, что банда использовала специальные трекеры, чтобы следить за украинскими беженцами. Их устанавливали на автомобили.
Кроме того, узнав, что их жертвы будут вдали от своих домов, воры взламывали замки, чтобы не оставлять следов, и забирали то, что хотели.
Напомним, накануне мы писали, что в одном из пунктов пропуска одесские таможенники обнаружили незадекларированные средства. Гражданин решил сделать из купюр номиналом в 1 000 гривен пояс и незаметно ввезти более двух миллионов.