В Індії у парку розваг на землю впав атракціон
В індійському тематичному парку розваг атракціон впав на землю. Сталося це під час чергового сеансу, коли він був вщент заповнений людьми.
Про це повідомляє Ladbible.
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Причина трагедії
При справній роботі цей атракціон підіймає людей на висоту 15 метрів, а потім кругла платформа починає обертатися навколо своєї осі. Відтак, відвідувачам відкривається чудовий огляд на 360 градусів.
Після завершення поїздки атракціон, як то кажуть, трохи має полоскотати нерви. Платформа швидко падає донизу, а перед самою землею сповільняється.
Але цього разу так не сталося і атракціон на повній швидкості зіткнувся з землею. При падінні постраждали 11 людей. Їх доправили до найближчої лікарні.
За інформацією поліції, трагедія сталася через обрив троса під час поїздки. Платформа, на якій перебували люди, відокремилась від центральної колони, та впала донизу за дві секунди.