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В Индии в парке развлечений на землю упал аттракцион

23 марта 2023 19:33
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая
Аттракцион упал на землю с 15-метровой высоты
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая

В индийском тематическом парке развлечений аттракцион упал на землю. Произошло это во время очередного сеанса, когда он был полностью заполнен людьми.

Об этом сообщает Ladbible.

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Причина трагедии

При исправной работе этот аттракцион поднимает людей на высоту 15 метров, затем круглая платформа начинает вращаться вокруг своей оси. Следовательно, посетителям открывается отличный обзор на 360 градусов.

После завершения поездки аттракцион, как говорится, немного должен пощекотать нервы. Платформа быстро падает вниз, а перед землей замедляется.

Но в этот раз так и не произошло и аттракцион на полной скорости столкнулся с землей. При падении пострадали 11 человек. Их доставили в ближайшую больницу.

По информации полиции, трагедия произошла из-за обрыва троса во время поездки. Платформа, на которой находились люди, отделилась от центральной колонны и упала вниз за две секунды.

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