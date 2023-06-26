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В Єгипті обвалилася 13-поверхівка: під завалами люди

26 червня 2023 16:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
В Єгипті обвалилася 13-поверхівка: під завалами люди
В Єгипті обвалилась багатоповерхівка. Фото: Almasryalyoum
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

В Єгипті обвалилась багатоповерхівка, під завалами почали шукати людей. Інцидент трапився в Олександрії.

Про це повідомляє видання Almasryalyoum

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Під завалами — люди

Як зазначають місцеві ЗМІ, травмувався один чоловік, але постраждалих може бути набагато більше.

На першому поверсі будинку був супермаркет. Сама будівля була побудована в далеких 1970 роках.

 

В Єгипті обвалилась багатоповерхівка. Фото: Almasryalyoum

 

В Єгипті обвалилась багатоповерхівка. Фото: Almasryalyoum

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Єгипті акула зʼїла росіянина. Зазначається, що в місті Хургарді, неподалік найпопулярнішого пляжу Dream Beach, акула на смерть загризла російського туриста. Ще одна дівчина встигла врятуватися та вибратися з води.

 

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