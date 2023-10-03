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В ГУР розповіли про спецоперації, в яких пропонували ЗС РФ зрадити Росію: подробиці

3 жовтня 2023 22:20
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В ГУР розповіли про спецоперації, в яких пропонували ЗС РФ зрадити Росію: подробиці
Російські солдати. Фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України все частіше вдається переконувати російських військових співпрацювати з Україною. З початком повномасштабного вторгнення кількість солдатів, які йдуть на контакт з українськими спецслужбами, значно зросла.

Про це повідомив спікер ГУР МО України Андрій Юсов в інтерв'ю 24 каналу.

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За словами Юсова, збільшення сталося після оприлюднення частини інформації операції "Синиця" з російським пілотом гвинтокрила Мі-8 та операції "Бариня", коли кадровий військовослужбовець ЗСУ переконав взвод з 11 російських солдатів добровільно здатися в полон.

"Після кожної такої операції росіяни бачать, що Україна дотримується своїх зобов'язань, що Україна це цивілізована держава, де виконуються Женевські конвенції та працює міжнародне гуманітарне право", — сказав речник ГУР.

За словами Юсова, на кожну таку спецоперацію потрібно до пів року підготовки. Саме стільки тривала операція "Синиця", а операція "Бариня" — чотири місяці. І якщо під час "Синиці" Максим Кузьмінов сам вийшов на контакт з ГУР, то під час "Барині" розвідники самі вийшли на контакт з лейтенантом ЗС РФ Данилом Алфьоровим.

"Після моніторингу чергової хвилі мобілізованих, кадрових військових, яких примусово мобілізували, відбувся контакт, і він відбувся успішно. Тобто буває по-різному. І більшість тих, хто самостійно виходить на зв'язок", — наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що раніше у ГРУ пригрозили вбити Максима Кузьмінова через його "зраду" за наказом керівника відомства Ігоря Костюкова. А раніше ГУР атакувала стоянку російських гвинтокрилів у Сочі: дим від знищених машин було помічено в Адлері. Наразі встановлюють остаточну кількість знищених повітряних машин. 

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