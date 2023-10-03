В ГУР рассказали о спецоперациях, в которых предлагали ВС РФ предать Россию: подробности

Российские солдаты. Фото: росСМИ

Главному управлению разведки Министерства обороны Украины все чаще удается убеждать российских военных сотрудничать с Украиной. С началом полномасштабного вторжения количество солдат, идущих на контакт с украинскими спецслужбами, значительно выросло.

Об этом сообщил спикер ГУР МО Украины Андрей Юсов в интервью 24 каналу.

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По словам Юсова, увеличение произошло после обнародования части информации операции "Синица" с российским пилотом вертолета Ми-8 и операции "Барыня", когда кадровый военнослужащий ВСУ убедил взвод из 11 российских солдат добровольно сдаться в плен.

"После каждой такой операции россияне видят, что Украина придерживается своих обязательств, что Украина — это цивилизованное государство, где выполняются Женевские конвенции и работает международное гуманитарное право", — сказал представитель ГУР.

По словам Юсова, на каждую такую спецоперацию нужно до полугода подготовки. Именно столько длилась операция "Синица", а операция "Барыня" — четыре месяца. И если во время "Синицы" Максим Кузьминов сам вышел на контакт с ГУР, то во время "Барыни" разведчики сами вышли на контакт с лейтенантом ВС РФ Даниилом Алферовым.

"После мониторинга очередной волны мобилизованных, кадровых военных, которых принудительно мобилизовали, состоялся контакт, и он состоялся успешно. То есть бывает по-разному. И большинство самостоятельно выходят на связь", — подчеркнул Андрей Юсов.

Напомним, что ранее в ГРУ пригрозили убить Максима Кузьминова из-за его "предательства" по приказу руководителя ведомства Игоря Костюкова. А ранее ГУР атаковала стоянку российских вертолетов в Сочи: дым от уничтоженных машин был замечен в Адлере. В настоящее время устанавливается окончательное количество уничтоженных воздушных машин.