В ДПСУ відреагували на інформацію щодо замінування кордону з Угорщиною

Український прикордонник. Фото: ДПСУ

Мережею шириться відео, де невідома особа у військовій формі, закривши обличчя, називає себе бійцем ЗСУ. За словами чоловіка, він отримав наказ замінувати території біля кордону з Угорщиною.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Читайте також:

Реакція прикордонників на таку інформацію

В ДПСУ наголошують, що така інформація є фейком, тому такі дані неправдиві.

"На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ", — йдеться у повідомленні.

Також прикордонна служба закликала не публікувати фейкові повідомлення, але й аналізувати інформацію, яка надходить з різних джерел.

Скриншот допису з Telegram ДПСУ

Інші фейки

Нагадаємо, російські пропагандисти продовжують розганяти фейки. Цього разу вони розповсюдили інформацію про те, що Україна нібито планує розпочати призов жінок до лав Збройних сил.

Також в Центрі протидії дезінформації попередили українців про черговий фейк, який шириться соцмережами. Йдеться про фейковий сюжет від телеканалу "1+1" про нібито необхідність повторного складання іспитів для водіїв.