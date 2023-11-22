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В ДПСУ відреагували на інформацію щодо замінування кордону з Угорщиною

22 листопада 2023 16:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ДПСУ відреагували на інформацію щодо замінування кордону з Угорщиною
Український прикордонник. Фото: ДПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Мережею шириться відео, де невідома особа у військовій формі, закривши обличчя, називає себе бійцем ЗСУ. За словами чоловіка, він отримав наказ замінувати території біля кордону з Угорщиною. 

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

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Реакція прикордонників на таку інформацію

В ДПСУ наголошують, що така інформація є фейком, тому такі дані неправдиві.

"На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ", — йдеться у повідомленні.

Також прикордонна служба закликала не публікувати фейкові повідомлення, але й аналізувати інформацію, яка надходить з різних джерел. 

замінування кордону біля Угорщини — фейк
Скриншот допису з Telegram ДПСУ

Інші фейки

Нагадаємо, російські пропагандисти продовжують розганяти фейки. Цього разу вони розповсюдили інформацію про те, що Україна нібито планує розпочати призов жінок до лав Збройних сил. 

Також в Центрі протидії дезінформації попередили українців про черговий фейк, який шириться соцмережами. Йдеться про фейковий сюжет від телеканалу "1+1" про нібито необхідність повторного складання іспитів для водіїв.

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