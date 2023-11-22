В ДПСУ відреагували на інформацію щодо замінування кордону з Угорщиною
Мережею шириться відео, де невідома особа у військовій формі, закривши обличчя, називає себе бійцем ЗСУ. За словами чоловіка, він отримав наказ замінувати території біля кордону з Угорщиною.
Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
Реакція прикордонників на таку інформацію
В ДПСУ наголошують, що така інформація є фейком, тому такі дані неправдиві.
"На різних пабліках це відео поширюється з тезами, що мінування здійснюється для зупинки порушників кордону або угорських військ", — йдеться у повідомленні.
Також прикордонна служба закликала не публікувати фейкові повідомлення, але й аналізувати інформацію, яка надходить з різних джерел.
Інші фейки
Нагадаємо, російські пропагандисти продовжують розганяти фейки. Цього разу вони розповсюдили інформацію про те, що Україна нібито планує розпочати призов жінок до лав Збройних сил.
Також в Центрі протидії дезінформації попередили українців про черговий фейк, який шириться соцмережами. Йдеться про фейковий сюжет від телеканалу "1+1" про нібито необхідність повторного складання іспитів для водіїв.
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