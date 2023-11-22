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В ГПСУ отреагировали на информацию о заминировании границы с Венгрией

22 ноября 2023 16:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ГПСУ отреагировали на информацию о заминировании границы с Венгрией
Украинский пограничник. Фото: ГПСУ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сетью распространяется видео, где неизвестный в военной форме, закрыв лицо, называет себя бойцом ВСУ. По словам мужчины, он получил приказ заминировать территории у границы с Венгрией.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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В ГПСУ отмечают, что такая информация является фейком, поэтому такие данные неправдивы.

"На разных пабликах это видео распространяется с тезисами, что минирование осуществляется для остановки нарушителей границы или венгерских войск", — говорится в сообщении.

Также пограничная служба призвала не публиковать фейковые сообщения и анализировать информацию, поступающую из разных источников.

заминирование границы возле Венгрии - фейк
Скриншот сообщения из Telegram ГПСУ

Другие фейки

Напомним, российские пропагандисты продолжают разгонять фейки. На этот раз они распространили информацию о том, что Украина планирует начать призыв женщин в ряды Вооруженных сил.

Также в Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев об очередном фейке, который распространяется соцсетями. Речь идет о фейковом сюжете от телеканала "1+1" о якобы необходимости повторной сдаче экзаменов для водителей.

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