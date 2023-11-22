В ГПСУ отреагировали на информацию о заминировании границы с Венгрией
Сетью распространяется видео, где неизвестный в военной форме, закрыв лицо, называет себя бойцом ВСУ. По словам мужчины, он получил приказ заминировать территории у границы с Венгрией.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Реакция пограничников на такую информацию
В ГПСУ отмечают, что такая информация является фейком, поэтому такие данные неправдивы.
"На разных пабликах это видео распространяется с тезисами, что минирование осуществляется для остановки нарушителей границы или венгерских войск", — говорится в сообщении.
Также пограничная служба призвала не публиковать фейковые сообщения и анализировать информацию, поступающую из разных источников.
Другие фейки
Напомним, российские пропагандисты продолжают разгонять фейки. На этот раз они распространили информацию о том, что Украина планирует начать призыв женщин в ряды Вооруженных сил.
Также в Центре противодействия дезинформации предупредили украинцев об очередном фейке, который распространяется соцсетями. Речь идет о фейковом сюжете от телеканала "1+1" о якобы необходимости повторной сдаче экзаменов для водителей.
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