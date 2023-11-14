В ДБР розповіли, хто міг бути мішенню росіян під час удару по бійцях 128 бригади
Ціллю російських окупантів під час ракетного удару по воїнах 128 бригади у Запорізькій області міг стати сам комбриг. Наразі розслідування щодо цієї трагедії продовжується.
Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі марафону "Єдині новини", передає пресслужба Державного бюро розслідувань.
Деталі розслідування
За її словами, слідчі розглядають таку версію.
"Слідчі працюють в цілодобовому режимі, аби з’ясувати усі обставини та встановити правдиві факти, що призвели до трагедії. 3 нових деталей можу повідомити, що на сьогодні у слідства є припущення, що ймовірною мішенню в тому числі мав стати і комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин", — пояснила Сапьян.
Вона додала, що у Міністерстві оборони проводять своє внутрішнє розслідування, під час якого вивчають деталі організації масштабного заходу біля лінії фронту.
Притягнення до відповідальності
Радниця з комунікацій ДБР зауважила, що завдяки службовому розслідуванню буде доповнено матеріали провадження, яке розслідує Державне бюро розслідувань.
"Розслідування обставин трагедії, яка забрала життя, та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним із пріоритетних завдань ДБР", — запевнила Сапьян.
Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 бригаді у Запорізькій області. Він розповів, що саме призвело до цієї трагедії.
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