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В ДБР розповіли, хто міг бути мішенню росіян під час удару по бійцях 128 бригади

14 листопада 2023 18:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ДБР розповіли, хто міг бути мішенню росіян під час удару по бійцях 128 бригади
Командир 128 окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади Дмитро Лисюк. Фото: пресслужба 128 бригади
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Ціллю російських окупантів під час ракетного удару по воїнах 128 бригади у Запорізькій області міг стати сам комбриг. Наразі розслідування щодо цієї трагедії продовжується. 

Про це заявила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян в ефірі марафону "Єдині новини", передає пресслужба Державного бюро розслідувань

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Деталі розслідування

За її словами, слідчі розглядають таку версію.

"Слідчі працюють в цілодобовому режимі, аби з’ясувати усі обставини та встановити правдиві факти, що призвели до трагедії. 3 нових деталей можу повідомити, що на сьогодні у слідства є припущення, що ймовірною мішенню в тому числі мав стати і комбриг, який не встиг на шикування за випадковим збігом обставин", — пояснила Сапьян.

Вона додала, що у Міністерстві оборони проводять своє внутрішнє розслідування, під час якого вивчають деталі організації масштабного заходу біля лінії фронту.

Притягнення до відповідальності

Радниця з комунікацій ДБР зауважила, що завдяки службовому розслідуванню буде доповнено матеріали провадження, яке розслідує Державне бюро розслідувань. 

"Розслідування обставин трагедії, яка забрала життя, та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним із пріоритетних завдань ДБР", — запевнила Сапьян.

результати перевірки щодо трагедії з військовими 128 бригади
Скриншот допису з телеграм-каналу ДБР

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Рустем Умєров розповів про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 бригаді у Запорізькій області. Він розповів, що саме призвело до цієї трагедії.

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