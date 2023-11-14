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В ГБР рассказали, кто мог быть мишенью россиян во время удара по бойцам 128 бригады

14 ноября 2023 18:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В ГБР рассказали, кто мог быть мишенью россиян во время удара по бойцам 128 бригады
Командир 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк. Фото: прессслужба 128 бригады
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Целью российских оккупантов во время ракетного удара по воинам 128 бригады в Запорожской области мог стать сам комбриг. В настоящее время расследование этой трагедии продолжается.

Об этом заявила советница по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире марафона "Єдині новини", передает пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Подробности расследования

По ее словам, следователи рассматривают такую версию.

"Следователи работают в круглосуточном режиме, чтобы выяснить все обстоятельства и установить правдивые факты, которые привели к трагедии. Из новых деталей могу сообщить, что на сегодняшний день у следствия есть предположение, что вероятной мишенью в том числе должен был стать и комбриг, который не успел на построение по случайному стечению обстоятельств", — объяснила Сапьян.

Она добавила, что в Министерстве обороны проводят свое внутреннее расследование, в ходе которого изучают детали организации масштабного мероприятия у линии фронта.

Привлечение к ответственности

Советник по коммуникациям ГБР отметила, что благодаря служебному расследованию будут дополнены материалы производства, расследуемые Государственным бюро расследований.

"Расследование обстоятельств трагедии, которая унесла жизни, и привлечение к ответственности причастных сейчас является одной из приоритетных задач ГБР", — заверила Сапьян.

результаты проверки трагедии с военными 128 бригады
Скриншот сообщения из телеграмм-канала ГБР

Напомним, ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о результатах проверки обстоятельств ракетного удара по 128 бригаде в Запорожской области. Он рассказал, что именно привело к этой трагедии.

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