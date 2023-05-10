В Архангельську салют до Дня Перемоги ледь не підсмалив натовп росіян

Людина спостерігає за салютом. Фото: freepik

У вівторок, 9 травня, до Дня Перемоги в Архангельську росіяни вирішили запустити салюти. Проте один із феєрверків вибухнув і ледь не підсмалив натовп.

Відповідне відео почало ширитись соцмережами.

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Спочатку все "йшло по плану": росіяни запустили феєрверк на 9 травня. Усі раділи, діти та дорослі спостерігали за салютом у небі. Проте за мить — попіл полетів у натовп і стався вибух. Палаючи шматки недофеєрверка падали на голови росіян.

Судячи з відео, потерпілих немає.

Чому не рекомендують використовувати салюти

Феєрверк красива, однак не дуже безпечне явище, і страждають від цього не тільки люди, а й довкілля та тварини.

Дим від феєрверків багатий на дрібні металеві частинки. Вони забезпечують колір феєрверків: синій від міді, червоний від стронцію або літію та яскраво-зелений або білий від сполук барію.

Для руху вогнів у повітрі використовуються сполуки калію та алюмінію. Перхлорати також містяться в феєрверках. Для порівняння, NASA використовує ці сполуки для запуску космічних кораблів зі стартової площадки.

Вибухи цих хімічних сполук можуть призвести до забруднення повітря. Оскільки феєрверки, які падають на землю, містять залишки незгорілих пропелентів та барвників.

Нагадаємо, 9 травня у столиці Росії Москві відбувся парад до Дня Перемоги, де диктатор Путін заявив, що пишається убивцями і ґвалтівниками, які беруть участь у "спеціальній військовій операції".

У Міністерстві оборони Британії висміяли парад Путіна у Москві. Там зазначили, що попри війну, яка триває упродовж 15 місяців, Росія могла б залучити більше техніки та військових.