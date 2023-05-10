В Архангельске салют ко Дню Победы чуть не подпалил толпу россиян

Человек наблюдает за салютом. Фото: freepik

Во вторник, 9 мая, ко Дню Победы в Архангельске россияне решили запустить салюты. Однако один из фейерверков взорвался и чуть не подпалил толпу.

Соответствующее видео начало распространяться соцсетями.

Читайте также:

Россияне и фейерверки

Поначалу все "шло по плану": россияне запустили фейерверк на 9 мая. Все радовались, дети и взрослые наблюдали за салютом в небе. Однако через мгновение пепел полетел в толпу и произошел взрыв. Пылающие куски недофейерверка падали на головы россиян.

Судя по видео, пострадавших нет.

Почему не рекомендуют использовать салюты

Фейерверк красив, но не очень безопасное явление, и страдают от этого не только люди, но и окружающая среда и животные.

Дым от фейерверков богат мелкими металлическими частицами. Они снабжают цвет фейерверков: синий от меди, красный от стронция или лития и ярко-зеленый или белый от соединений бария.

Для движения огней в воздухе используются соединения калия и алюминия. Перхлораты также содержатся в фейерверках. Для сравнения NASA использует эти соединения для запуска космических кораблей со стартовой площадки.

Взрывы этих химических соединений могут привести к загрязнению воздуха. Поскольку фейерверки, падающие на землю, содержат остатки несгоревших пропеллентов и красителей.

Напомним, 9 мая в столице России Москве состоялся парад ко Дню Победы, где диктатор Путин заявил, что гордится убийцами и насильниками, участвующими в "специальной военной операции".

В Министерстве обороны Британии высмеяли парад Путина в Москве. Там отметили, что несмотря на войну, которая длится 15 месяцев, Россия могла бы привлечь больше техники и военных.