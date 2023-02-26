В американському Сент-Луїсі ведмідь уже вдруге за місяць втік із зоопарку

Ведмідь вперше втік із вольєра 7 лютого

Андського ведмідь на ім’я Бен у четвер, 23 лютого, уже вдруге цього місяця втік із вольєра у зоопарку Сент-Луїса в США. Представники зоопарку запевняють, що працюють над тим, щоб знайти спосіб утримувати ведмедя у вольєрі.

Про це повідомляє AP.

Що відомо про втечу ведмедя

Представники зоопарку повідомили, що ведмідь пробув на вулиці менше години, і його знайшли неподалік від вольєра. 4-річного ведмедя, який важить близько 150 кг, заспокоїли та повернули у вольєр.

Під час втечі Бена відвідувачів і персонал зоопарку тримали всередині будівель зоопарку.

Ведмідь також тікав 7 лютого, розірвавши скоби, якими сітка з нержавіючої сталі була прикріплена до рами дверей вольєра. Він не відходив далеко і був на вулиці приблизно 90 хвилин, перш ніж його повернули.

У відповідь зоопарк додав до сітки кліпси з нержавіючої сталі з міцністю на розрив понад 200 кг. Але Бену вдалося зняти їх.

Співробітники зоопарку заявили, що вони працюють над альтернативними способами захисту вольєра та звернуться за порадою до консультативної групи Bear Taxon Асоціації зоопарків і акваріумів.

Нагадаємо, у січні у Миколаївському зоопарку помер міссісіпський алігатор на ім'я Вася. Це була найстаріша тварина не тільки Миколаєва, а й України в цілому.