Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow В американському Сент-Луїсі ведмідь уже вдруге за місяць втік із зоопарку arrow

В американському Сент-Луїсі ведмідь уже вдруге за місяць втік із зоопарку

26 лютого 2023 14:50
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
В американському Сент-Луїсі ведмідь уже вдруге за місяць втік із зоопарку
Ведмідь вперше втік із вольєра 7 лютого
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Андського ведмідь на ім’я Бен у четвер, 23 лютого, уже вдруге цього місяця втік із вольєра у зоопарку Сент-Луїса в США. Представники зоопарку запевняють, що працюють над тим, щоб знайти спосіб утримувати ведмедя у вольєрі. 

Про це повідомляє AP

Читайте також:

Що відомо про втечу ведмедя

Представники зоопарку повідомили, що ведмідь пробув на вулиці менше години, і його знайшли неподалік від вольєра. 4-річного ведмедя, який важить близько 150 кг, заспокоїли та повернули у вольєр.

Під час втечі Бена відвідувачів і персонал зоопарку тримали всередині будівель зоопарку.

Ведмідь також тікав 7 лютого, розірвавши скоби, якими сітка з нержавіючої сталі була прикріплена до рами дверей вольєра. Він не відходив далеко і був на вулиці приблизно 90 хвилин, перш ніж його повернули.

У відповідь зоопарк додав до сітки кліпси з нержавіючої сталі з міцністю на розрив понад 200 кг. Але Бену вдалося зняти їх.

Співробітники зоопарку заявили, що вони працюють над альтернативними способами захисту вольєра та звернуться за порадою до консультативної групи Bear Taxon Асоціації зоопарків і акваріумів.

Нагадаємо, у січні у Миколаївському зоопарку помер міссісіпський алігатор на ім'я Вася. Це була найстаріша тварина не тільки Миколаєва, а й України в цілому.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

15:50 Пільги на комунпослуги: як одеситам, які втратили рідних-військовослужбовців добитись знижок від держави

Новина з фото

15:41 На Київщині стався вибух газу у будинку: подробиці

15:24 Шойгу виступив з новими погрозами через далекобійну зброю для України

15:20 Сім кораблів у Чорному морі: 72 "Калібри" чатують з Середземномор'я, — ВМС

15:12 Ілон Маск назвав Революцію Гідності "переворотом": на Банковій відповіли

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:52 ​​​​​​​У Польщі зіткнулися два автобуси із громадянами України: є постраждалі

14:50 Мінімальна пенсія майже 4 тисячі: які категорії одеситів можуть розраховувати на більшу суму

14:42 ДСНС зафіксували сходження лавини у Карпатах

14:32 Мокрий сніг та мороз вночі: прогноз погоди на завтра

Новина з відео

14:28 ​​​​​​​Тільки на Бахмутському напрямку росіяни за добу здійснили 125 обстрілів, — Череватий

Новина з відео

14:28 ​​​​​​​Тільки на Бахмутському напрямку росіяни за добу здійснили 125 обстрілів, — Череватий

Ексклюзив

12:40 Зброя для успішного контрнаступу: чого не вистачає Україні, — воєнний експерт

Новина з відео

10:50 Ярмоленко може пропустити матч збірної України проти Англії: в чому причина

Новина з відео

10:43 Сьогодні — День кримського спротиву російській окупації

Новина з відео

06:35 Прощена неділя 2023: привітання зі святом у віршах, прозі та листівках

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

06:05 Прощена неділя 2023: що не можна робити, традиції та прикмети

Новина з відео

23:52 У Талліні встановили підбитий російський танк Т-72

Новина з відео

22:28 Світло в Україні більше не вимикатимуть за однієї умови, — Галущенко

Новина з відео

20:15 Одеські комунальники відновлюють роботу теплиці "Троянда": як виглядає рослинний розплідник після обстрілу

Новина з відео

19:19 "Не ми ж вас туди відправляли": дружина окупанта обурена, що вони збирають кошти на їх забезпечення

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Ексклюзив

10:00 На Бенксі будують плани: що буде з українськими роботами вуличного художника зі світовим ім'ям

Ексклюзив

08:25 Російське вторгнення в Україну: рік битви. Ворог активізував інформаційні вкиди

Ексклюзив

20:00 "Китаю доведеться долати наслідки катастрофи": астрологиня розповіла, чи вдасться путіну знайти нових союзників

Рік великої війни

18:00 "Озброєні місіонери" і багатополярний світ: які процеси путін запустив вторгненням в Україну рік тому

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

14:00 Трофейна зброя: чим ЗСУ посилили свою міць. Машини управління

Ексклюзив

12:00 "Хотіли потролити росію": українські кримські татари відкрили ресторан "Крим" навпроти посольства рф у Польщі

Ексклюзив

09:30 Футбол на війні: як команда Національної гвардії України "Південна Пальміра" підтримує усіх військових країни

22:00 Росія програла війну в Чорному морі

Ексклюзив

21:25 Перемовини з путіним, перемога України, закінчення війни і деокупація Криму: про що говорив Зеленський

Актуальне по темі

None 26 Лютий 15:41

Пільги на комунпослуги: як одеситам, які втратили рідних-військовослужбовців добитись знижок від держави

None 26 Лютий 15:41

На Київщині стався вибух газу у будинку: подробиці

None 26 Лютий 15:24

Шойгу виступив з новими погрозами через далекобійну зброю для України

None 26 Лютий 15:05

Сім кораблів у Чорному морі: 72 "Калібри" чатують з Середземномор'я, — ВМС

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB