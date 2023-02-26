В американском Сент-Луисе медведь уже второй раз через месяц скрылся из зоопарка

Медведь впервые сбежал из вольера 7 февраля

Андского медведь по имени Бен в четверг, 23 февраля, уже второй раз в этом месяце сбежал из вольера в зоопарке Сент-Луиса в США. Представители зоопарка уверяют, что работают над тем, чтобы найти способ удержать медведя в вольере.

Об этом сообщает AP.

Что известно о побеге медведя

Представители зоопарка сообщили, что медведь пробыл на улице меньше часа, и его нашли неподалеку от вольера. 4-летнего медведя, весящего около 150 кг, успокоили и вернули в вольер.

Во время бегства Бена посетителей и персонал зоопарка удерживали внутри зданий зоопарка.

Медведь также убегал 7 февраля, разорвав скобы, которыми сетка из нержавеющей стали была прикреплена к раме двери вольера. Он не отходил далеко и был на улице около 90 минут, прежде чем его вернули.

В ответ зоопарк добавил к сетке клипсы из нержавеющей стали с крепостью на разрыв более 200 кг. Но Бену удалось снять их.

Сотрудники зоопарка заявили, что они работают над альтернативными способами защиты вольера и обратятся за советом к консультативной группе Bear Taxon Ассоциации зоопарков и аквариумов.

Напомним, в январе в Николаевском зоопарке скончался миссисипский аллигатор по имени Вася. Это было самое старое животное не только Николаева, но и Украины в целом.