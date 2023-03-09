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В Афганістані терорист-смертник убив впливового чиновника із Талібану

9 березня 2023 15:09
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Мохаммад Давуд Музамміль
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Губернатор талібів афганської провінції Балх Мохаммад Давуд Музамміль, відомий своєю боротьбою з джихадистами "Ісламської держави" (ІД), був убитий внаслідок нападу смертника на його офіс. Вбивство сталося через день після його зустрічі з високопосадовцями уряду, які прибули з Кабула. 

Про це повідомляє The Guardian

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Подробиці нападу

Видання зазначає, що Мохаммад Давуд Музамміль є однією з найвищих фігур, убитих після того, як Талібан повернувся до влади у 2021 році.

Насильство в Афганістані різко впало після того, як Талібан захопив контроль, але ситуація з безпекою знову погіршилася, і ІД заявляє про кілька нападів зі смертельними наслідками.

"Двоє людей, у тому числі Мохаммад Давуд Музамміл, губернатор Балха, загинули в результаті вибуху сьогодні вранці", — повідомив представник місцевої поліції, додавши, що вибух стався на другому поверсі його офісу в столиці провінції Мазарі-Шаріф. 

У поліції заявляють, що це був напад смертника. 

"У нас немає інформації про те, як смертник потрапив до кабінету губернатора", — сказав представник поліції, додавши, що ще двоє людей отримали поранення.

Що відомо про загиблого

Музамміль спочатку був призначений губернатором східної провінції Нангархар, де він очолював боротьбу з джихадистами ІД, а потім був переведений до Балха минулого року.

У середу він зустрівся з двома віце-прем’єр-міністрами та іншими високопосадовцями, які відвідали Балх для огляду великого іригаційного проекту на півночі Афганістану. 

Ситуація з безпекою в Афганістані

З минулого року ІД стала найбільшою проблемою для безпеки уряду Талібану, атакуючи афганських цивільних осіб, а також іноземців та іноземні інтереси.

Минулого року в Балху було скоєно кілька нападів, у тому числі в Мазарі-Шаріфі, відповідальність за деякі взяла ІД.

У січні щонайменше 10 людей загинули в результаті теракту смертника біля міністерства закордонних справ у Кабулі, як стверджує ІД.

Таліби та ІД поділяють сувору сунітську ісламістську ідеологію, але ІД бореться за створення глобального "халіфату", тоді як Талібан має більш глибоку мету — керувати незалежним Афганістаном.

Нагадаємо, у січні цього року "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух, який стався неподалік військового аеропорту в Кабулі. Внаслідок нападу нібито загинули 20 людей і 30 отримали поранення.

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